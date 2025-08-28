Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Fahren unter Beeinflussung berauschender Mittel

Durmersheim (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen wollten Beamte des Polizeireviers Rastatt einen Pkw in der Pilgerstraße kontrollieren. Der Ford-Fahrer ignorierte mehrere Anhalte Zeichen des Streifenwagens und setzte seine Fahrt fort. In der Weissenburger Straße konnte das Fahrzeug gestoppt werden. Nachdem das Fahrzeug zum Stillstand kam, stieg der Fahrer aus seinem Fahrzeug, verschloss dieses mittels seinem Funkschlüssel und flüchtete in den dortigen Schulkomplex. Im Rahmen einer fußläufigen Verfolgung konnte der Mann an der Fußgängerbrücke des Federbachs eingeholt und widerstandslos vorläufig festgenommen werden. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Nach den durchgeführten polizeilichen Maßnahmen konnte der 23-jährige Fahrer, ohne seinen Pkw, die Dienststelle verlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens unter Beeinflussung berauschender Mittel.

/vo

