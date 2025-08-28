Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Sportschuhe gestohlen

Kehl (ots)

Am Mittwochmittag kam es in einem Schuhgeschäft in der Königsberger Straße zu einem Ladendiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete nach ersten Erkenntnissen zufolge gegen 12 Uhr ein Paar Sportschuhe im Wert von circa 40 Euro. Beim Verlassen des Geschäftes schlug die Diebstahlsicherung an, woraufhin eine Mitarbeiterin auf den Dieb aufmerksam wurde. Gemeinsam mit einer Kollegin nahm sie kurzfristig die Verfolgung auf. Der mutmaßliche Ladendieb warf daraufhin das Diebesgut weg und flüchtete weiter in Richtung Königsberger Straße. Der Mann wird als circa 180 Zentimeter groß beschrieben und soll eine eine gelbe Warnweste getragen haben. Die Beamten des Polizeireviers Kehl bitten nun um die Bevölkerung um Unterstützung: Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 07851 893-0 zu melden.

/al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell