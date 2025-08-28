Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Auto mit Mauer kollidiert

Durmersheim (ots)

Aufgrund vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit geriet am frühen Donnerstagmorgen ein 18-jähriger BMW-Fahrer, beim Abbiegen in die Pilgerstraße, ins Schleudern und kollidiert im Anschluss mit einer Mauer. Der Fahrer blieb dabei unverletzt. Nachdem der junge Fahrzeuglenker Familienangehörige über den Unfall informierte kamen diese vor Ort und schoben den Pkw auf einen nahegelegenen Parkplatz. Nach Angaben der Betroffenen konnte kein erkennbarer Schaden am Mauerwerk festgestellt werden. Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro. Nach polizeilichen Ermittlungen räumte der 18-Jährige die Fahrereigenschaft ein und war mit einem Drogen-/Alkoholvortest einverstanden. Der Test verlief negativ.

