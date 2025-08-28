Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Zeugen zu Brandstiftung auf Schulgelände gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen ermittelt derzeit wegen einer Brandstiftung auf einem Gelände eines Schulzentrums im Bereich der Kremser Straße in Böblingen und sucht in diesem Zusammenhang noch Zeugen. Am Dienstag (26.08.2025) wurde im Rahmen von Baumpflegearbeiten bekannt, dass neben dem Schulgarten des Schulzentrums ein Gartenhaus, welches als Lager für den Schulgarten diente, zu noch unbekanntem Zeitpunkt in Brand geriet und vollständig ausbrannte. Hierbei wurden durch die Hitzeentwicklung im nahen Umfeld auch mehrere Bäume sowie ein Teil des Zaunes zum Schulgarten beschädigt. Die entstandene Schadenshöhe sowie der Tatzeitpunkt sind noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Mutmaßlich wurde durch noch unbekannte Täter das Gartenhaus zwischen dem 31.07.2025 und dem 26.08.2025 in Brand gesetzt. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

