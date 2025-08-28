PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nufringen: Einbrüche in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

Auf zwei benachbart liegende Gaststätten im Rößeweg nahe Nufringen hatten es mutmaßlich dieselben Täter zwischen Dienstag (26.08.2025) 23.30 Uhr und Mittwoch (27.08.2025) 12.00 Uhr abgesehen. Die Einbrecher gingen an beiden Tatorten ähnlich vor. Zunächst entfernten sie den heruntergelassenen Rollladen eines Fensters und schlugen dann das dahinterliegende Fenster ein. Anschließend stiegen sie in den Gastraum ein. Während sie in einem Fall zwar den Tresen durchsuchten, jedoch vermutlich keine Beute machen konnten, fiel ihnen am zweiten Tatort ein vierstelliger Bargeldbetrag in die Hände. Die Höhe des entstandenen Sachschadens dürfte sich jeweils auf etwa 2.000 Euro belaufen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de an die Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Diese prüft auch, ob diese Fälle möglicherweise in einem Tatzusammenhang zu weiteren ähnlich gelagerten Einbrüchen stehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 09:37

    POL-LB: Herrenberg und -Kayh: Einbrüche in Sportheime

    Ludwigsburg (ots) - Zwischen Dienstag (26.08.2025) 21.00 Uhr und Mittwoch (27.08.2025) 14.20 Uhr trieben noch unbekannte Täter in der Straße "Bei der Oberen Steige" bei Herrenberg und in der Bebenhäuser Straße bei Kayh ihr Unwesen. In beiden Fällen verschafften sich vermutlich dieselben Täter Zutritt in Sportheime. Um in die Gaststätte in der Straße "Bei der Oberen Steige" zu gelangen, rissen die Einbrecher einen ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 13:11

    POL-LB: Altdorf: Einbruch in Sportheim

    Ludwigsburg (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (27.08.2025) rückte die Polizei in die Laienstraße bei Altdorf aus, nachdem die Alarmanlage eines Sportheims ausgelöst hatte. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass die noch unbekannten Täter heruntergelassene Rollläden aus den Halterungen gerissen hatten, um die dahinterliegenden Fensterscheiben zu erreichen. Ein Fenster hatten die Unbekannten eingeworfen und ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 13:01

    POL-LB: Aidlingen: acht Reifen beschädigt

    Ludwigsburg (ots) - Vermutlich zwischen Freitagmittag (22.08.2025) und Montagmittag (25.08.2025) beschädigte ein noch unbekannter Täter vier Anhänger, die in der Talstraße in Aidlingen am Straßenrand abgestellt waren. Unter den vier Anhängern befand sich ein Pferde-und ein Kühlanhänger. Der Täter zerstach insgesamt acht Reifen, jeweils die der rechten Fahrzeugseite. So entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren