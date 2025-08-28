Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nufringen: Einbrüche in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

Auf zwei benachbart liegende Gaststätten im Rößeweg nahe Nufringen hatten es mutmaßlich dieselben Täter zwischen Dienstag (26.08.2025) 23.30 Uhr und Mittwoch (27.08.2025) 12.00 Uhr abgesehen. Die Einbrecher gingen an beiden Tatorten ähnlich vor. Zunächst entfernten sie den heruntergelassenen Rollladen eines Fensters und schlugen dann das dahinterliegende Fenster ein. Anschließend stiegen sie in den Gastraum ein. Während sie in einem Fall zwar den Tresen durchsuchten, jedoch vermutlich keine Beute machen konnten, fiel ihnen am zweiten Tatort ein vierstelliger Bargeldbetrag in die Hände. Die Höhe des entstandenen Sachschadens dürfte sich jeweils auf etwa 2.000 Euro belaufen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de an die Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Diese prüft auch, ob diese Fälle möglicherweise in einem Tatzusammenhang zu weiteren ähnlich gelagerten Einbrüchen stehen.

