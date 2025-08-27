PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: acht Reifen beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich zwischen Freitagmittag (22.08.2025) und Montagmittag (25.08.2025) beschädigte ein noch unbekannter Täter vier Anhänger, die in der Talstraße in Aidlingen am Straßenrand abgestellt waren. Unter den vier Anhängern befand sich ein Pferde-und ein Kühlanhänger. Der Täter zerstach insgesamt acht Reifen, jeweils die der rechten Fahrzeugseite. So entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.200 Euro. Der Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 20405-0 oder E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

