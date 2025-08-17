Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250817.1 Hemmingstedt: Weltkriegsbombe erfolgreich entschärft

Hemmingstedt (ots)

Heute Vormittag hat der Kampfmittelräumdienst des Landeskriminalamtes in Hemmingstedt eine 500 Pfund schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich gemacht. Rund 40 Haushalte verließen vorübergehend ihre Wohnungen. Auch die Autobahn 23, die Bundesstraße 5 und die Bahnstrecke Hamburg-Westerland waren für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt.

Um 11:13 Uhr meldeten die Experten des Kampfmittelräumdienstes nach rund einer Stunde Entschärfungszeit den erfolgreichen Abschluss des Einsatzes. Kurz darauf hoben die Einsatzkräfte die Sperrungen auf, und alle Anwohner konnten in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren.

Insgesamt waren 16 Polizeikräfte und rund 60 Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, des Amtes Heider Umland sowie des Kampfmittelräumdienstes im Einsatz.

Die Polizei dankt allen beteiligten Einsatzkräften für ihr Engagement sowie den betroffenen Anwohnerinnen und Anwohnern für ihre Geduld und Kooperation.

Anna Rossol / Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell