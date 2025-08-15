Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250815.1 Heide: Positives Fazit der gemeinsamen Kontrolle am Heider Bahnhof

Heide (ots)

Gestern Nachmittag haben Polizeibeamte des Heider Reviers gemeinsam mit der Bundespolizei am Heider Bahnhof eine Kontrolle durchgeführt. Ziel der Kontrolle war die Stärkung der Sicherheit im öffentlichen Nahverkehr.

In der Zeit von 14:00 bis 18:15 Uhr führten sechs Beamte der Landespolizei und zwei Beamte der Bundespolizeiinspektion Flensburg Personenkontrollen auf dem Bahnhofsgelände in Heide durch.

Bei der Überprüfung von 70 Personen stellten die Polizeibeamten fünf Verstöße fest. Die Polizei fertigte zwei Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und eines Betäubungsmittelverstoßes sowie drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgrund geringfügiger Delikte an. Durch die Kontrolle konnte eine per Haftbefehl gesuchte Person festgestellt werden. Sie kam im Anschluss in die JVA Itzehoe aufgrund einer ausstehenden Zahlungsaufforderung in Höhe von 381 Euro.

Die durchgeführten Kontrollen stießen durchweg auf ein positives Echo. Auch in Zukunft wird die Polizei den Nah- und Fernverkehr kontrollieren, um die Sicherheit der Reisenden zu gewährleisten. Björn Loop

