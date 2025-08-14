Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250814.5 Hemmingstedt: Aktualisierte Hinweise zu den Umleitungsstrecken während der Bombenentschärfung (Folgemeldung zu 250813.2)

Hemmingstedt (ots)

Sonntagvormittag wird eine in Hemmingstedt aufgefundene Fliegerbombe durch den Kampfmittelräumdienst entschärft. Die Entschärfung führt zu Vollsperrungen der Autobahn 23, der Bundesstraße 5 und der Bahnstrecke Hamburg - Westerland.

Ab Freitagabend werden darüber hinaus in Heide und näherer Umgebung mehrere Bahnübergänge wegen Bauarbeiten voll gesperrt. Aus diesem Grunde aktualisieren wir unsere veröffentlichten Umleitungsempfehlungen für Reisende auf der A 23.

Reisende in Richtung Heide mit dem Ziel Heide und Umgebung fahren unverändert ab der Ausfahrt Albersdorf über die B 431 in Richtung Meldorf, anschließend über die Landesstraße 153 über Nordermeldorf und Wöhrden und weiter über die B 203 bis zur Anschlussstelle Heide West und dem Ortseingang Heide.

Neu: Wer in Richtung Heide fährt und anschließend auf die B 5 in Richtung Husum wechseln möchte, folgt zunächst derselben Umleitungsstrecke. Am Wöhrdener Kreisel führt die Route nicht auf der B 203 weiter, sondern auf der L 153 nach Wesselburen. Von dort geht es über die L 156 durch Schülp und Strübbel nach Hemme, wo die Anschlussstelle an der B 5 erreicht wird.

Die ursprüngliche Pressemitteilung 250814.1 mit der zunächst vorgesehenen Route haben wir zur Vermeidung von Missverständnissen aus dem Veröffentlichungsangebot entfernt.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell