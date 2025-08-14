POL-IZ: 250814.4 Neuenkirchen/Lohe-Rickelshof: Vermisster 75-Jähriger tot aufgefunden (Folgemeldung zu 250630.2)
Neuenkirchen/Lohe-Rickelshof (ots)
Gestern Nachmittag fanden Spaziergänger im Naturschutzgebiet Weißes Moor in Neuenkirchen eine tote Person. Dabei dürfte es sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um den seit dem 30.06.2025 vermissten 75-jährigen Mann aus Lohe-Rickelshof handeln. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegt kein Fremdverschulden vor.
Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der inzwischen gelöschten Ursprungsmeldung und bitten darum, diese sowie insbesondere die Bilder des Mannes nicht weiter zu verbreiten.
Björn Gustke
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe
Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010
+49 (0) 4821-602 2011
Mobil: +49 (0) 171 290 11 07
0171-3375356
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de
Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell