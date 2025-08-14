Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250814.4 Neuenkirchen/Lohe-Rickelshof: Vermisster 75-Jähriger tot aufgefunden (Folgemeldung zu 250630.2)

Neuenkirchen/Lohe-Rickelshof (ots)

Gestern Nachmittag fanden Spaziergänger im Naturschutzgebiet Weißes Moor in Neuenkirchen eine tote Person. Dabei dürfte es sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um den seit dem 30.06.2025 vermissten 75-jährigen Mann aus Lohe-Rickelshof handeln. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegt kein Fremdverschulden vor.

Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der inzwischen gelöschten Ursprungsmeldung und bitten darum, diese sowie insbesondere die Bilder des Mannes nicht weiter zu verbreiten.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell