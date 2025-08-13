Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250813.2 Hemmingstedt: Bombenentschärfung am Sonntag

Hemmingstedt

Sonntagvormittag wird eine in Hemmingstedt aufgefundene Fliegerbombe durch den Kampfmittelräumdienst entschärft. Rund 80 Haushalte müssen ihre Wohnungen verlassen. Die Entschärfung führt zu Vollsperrungen der Autobahn 23, der Bundesstraße 5 und der Bahnstrecke Hamburg - Westerland.

In einer gemeinsamen Besprechung legten Kampfmittelräumdienst, Polizei, das Amt Heider Umland, die Gemeinde Hemmingstedt, die Freiwillige Feuerwehr Hemmingstedt-Lieth und weitere Beteiligte Sonntag, den 17. August, als Entschärfungszeitpunkt fest.

Um 09:00 Uhr werden die Straßensperrungen eingerichtet.

Die A 23 wird zwischen den Ausfahrten Albersdorf und Heide West voll gesperrt. Die Ausfahrt Heide-Süd ist nicht befahrbar. Autofahrende in Fahrtrichtung Heide werden ab der Ausfahrt Albersdorf über die B 431 in Richtung Meldorf umgeleitet und folgen dann der Landesstraße 153 über Nordermeldorf und Wöhrden sowie der B 203 zur Auffahrt Heide West. In Fahrtrichtung Hamburg führt die Umleitung in die entgegengesetzte Richtung.

Die B 5 wird in Hemmingstedt an der Einmündung Meldorfer Straße/Büsumer Straße Richtung Norden und in Heide an der Einmündung Meldorfer Straße/Fritz-Thiedemann-Ring voll gesperrt. Ortskundige können in Fahrtrichtung Heide in Hemmingstedt über die Büsumer Straße und Liether Straße nach Lieth und Lohe-Rickelshof fahren. In Fahrtrichtung Meldorf führt auch hier die Umleitung in die entgegengesetzte Richtung.

Die Bahnstrecke Hamburg - Westerland wird kurz vor Beginn der Entschärfung für den Bahnverkehr im Evakuierungsgebiet voll gesperrt. Ebenfalls bis 09:00 Uhr müssen alle Anwohnerinnen und Anwohner ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Sobald sichergestellt ist, dass sich niemand mehr im Bereich aufhält, beginnen die Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes mit der Entschärfung der entdeckten britischen 500-Pfund-Fliegerbombe.

Über die Dauer der Entschärfung können keine Angaben gemacht werden. Bei einem planmäßigen Verlauf dürften die Arbeiten gegen Mittag beendet sein. Bewohnerinnen und Bewohner sollten sich jedoch auf eine mehrstündige Abwesenheit einstellen.

Als Ersatzunterkunft steht für die Zeit der Evakuierung ab 08:00 Uhr das Schützenhaus in Hemmingstedt, Pastor-Harder-Straße Ecke Klint zur Verfügung. Kranke Menschen sollten an ihre benötigten Medikamente denken, Eltern von Kleinkindern an entsprechende Nahrung.

Personen, die Hilfe beim Verlassen ihrer Häuser benötigen, werden gebeten, sich frühzeitig unter 0481 60540 oder 0176 15949099 mit dem Amt Heider Umland in Verbindung zu setzen. Das Bürgertelefon ist am Samstag zwischen 08:00 Uhr und 20:00 Uhr und am Sonntag ab 08:00 Uhr bis zum Evakuierungsende besetzt.

An alle betroffenen Haushalte werden zeitnah vom Amt Heider Umland Handzettel verteilt, aus denen sämtliche Informationen rund um den Entschärfungseinsatz hervorgehen. Da erfahrungsgemäß nicht alle Betroffenen über Medien und Handzettel erreicht werden, bitten wir darum, sich untereinander in der Nachbarschaft auszutauschen.

Eine Übersicht über das Evakuierungsgebiet kann der Anlage dieser Pressemeldung entnommen werden.

Am Evakuierungstag informiert die Polizei fortlaufend über den Einsatz in den Sozialen Medien. Die Facebook-Seite der Polizei Steinburg und Dithmarschen ist unter https://t1p.de/pdiz-facebook zu finden, der X-Account (ehemals Twitter) unter @SH_Polizei und der Instagram-Kanal unter @polizei.sh. Den WhatsApp-Kanal der Polizei erreichen Sie über https://t1p.de/acfl7.

Eine Pressesprecherin und ein Pressesprecher der Polizeidirektion Itzehoe sind am Sonntag unter der bekannten Telefonnummer 04821 602 2010 erreichbar und stehen ab 09:00 Uhr an der Ersatzunterkunft für Auskünfte und Medienbetreuung bereit. Nach der Entschärfung besteht für Medienvertreterinnen und Medienvertreter die Möglichkeit, am Einsatzort O-Töne der Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes zu erhalten. Für eine bessere Planbarkeit freuen wir uns über eine kurze Voranmeldung.

Björn Gustke

