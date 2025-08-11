Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250811.1 Horst: Lagerhalle aufgebrochen - Diebe stehlen Werkzeugmaschinen

Horst (ots)

Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter die Hintertür einer Werkhalle auf und stahlen Werkzeug sowie ein Firmenfahrzeug. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum vom 08.08.2025, 14:00 Uhr, bis zum 10.08.2025, 16:45 Uhr, versuchten unbekannte Täter zunächst, die Haupteingangstür einer Halle in der Handwerkerallee zu öffnen. Nach dem gescheiterten Versuch gelang es den Tätern, die Hintereingangstür aufzubrechen. Sie entwendeten sodann hochwertige Akkumaschinen, Heckenscheren, Laubbläser und einen Rüttler. Das Diebesgut verstauten die Einbrecher im Opel Movano des Bestohlenen. Im Anschluss brachen sie das Zufahrtstor zum Betriebsgelände auf und flohen mit der Beute. Den beschädigten Firmenwagen konnte die Polizei wenig später ohne das Diebesgut in Föhrden-Barl auffinden. Am Wagen hatten die Täter zu guter Letzt auch noch die Kennzeichen entwendet.

Die Schadenshöhe für das erlangte Diebesgut und die Schäden an der Halle und am Fahrzeug ist mit circa 40.000 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei in Itzehoe führt die Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich des Tatortes wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Rufnummer 04821 6020 oder per Mail unter Itzehoe.ItzehoeBKI@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.

Björn Loop

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell