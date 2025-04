Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: An der Wohnungstür geirrt

Bad Langensalza (ots)

Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses sprach am Montagabend erheblich dem Alkohol zu und wollte sich in seiner Wohnung zur Ruhe setzen. Jedoch gestaltete sich der Weg in die eigenen vier Wände derart schwierig, dass sich der 36 verwundert an seiner Wohnungstür dazu ermutigt fühlte, diese aufzubrechen, da sie sich mit dem Schlüssel einfach nicht öffnen ließ.

In der Wohnung stellte der Mann fest, dass er sich wohl geirrt haben muss, da es hier nicht wie gewohnt aussah. Eine Etage weiter oben im Treppenhaus passte der Schlüssel wieder zur Tür und der Mann fand zu seiner Wohnung.

Wenig später eröffneten Beamte der Polizeistation Bad Langensalza dem 36-Jährigen gegenüber den Tatvorwurf, dass er eine Sachbeschädigung und einen Hausfriedensbruch bei seiner Untermieterin begangen hatte. Der Beschuldigte wies eine Alkoholisierung von etwa zweieinhalb Promille auf.

