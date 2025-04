Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Qualmender Stromverteilungskasten

Bad Langensalza (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 07.30 Uhr, wurde den Beamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich ein qualmender Stromverteilungskasten gemeldet. Die Kameraden der Feuerwehr konnten durch das Ablöschen ein ausbreiten des Brandes verhindern. Der Verteilungskasten befand sich an der Straße Beim Bahndamm und war Bestandteil der Bahnstreckenanlage. Es kam zu keiner Beeinträchtigung des Bahnverkehrs. Ersten Ermittlungen nach kommt ein technischer Defekt als Brandursache in Betracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell