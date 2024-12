POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Hagenburg (ots) - (KEM) In der Zeit von Dienstagmittag ca. 13.30 bis Mittwochnachmittag 15.45 Uhr ereignete sich an der Schützenstraße in Hagenburg eine Verkehrsunfallflucht. Ein am rechten Fahrbahnrand geparkter grüner Skoda Fabia wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der linken Fahrzeugseite touchiert. Hierdurch entstanden diverse Lackkratzer an der linken hinteren Fahrzeugecke und der linke Außenspiegel ...

mehr