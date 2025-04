POL-BI: Dieb greift bei Anprobe zu

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstag, 15.04.2025, wurde ein Bielefelder festgenommen, der Nahe einer Substitutionsstelle Drogen und Alkohol aus einem Transporter verkaufte. Am Montag, 07.04.2025 und am Freitag, 11.04.2025, wurden zudem Dealer am Kesselbrink gefasst. Gegen 17:00 Uhr wurde die Polizei von einem Angehörigen der Drogenszene über einen verdächtigen Transporter informiert, der in der ...

mehr