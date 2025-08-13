Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250813.1 Itzehoe: Einfamilienhaus im Ahornweg brennt komplett nieder

Itzehoe (ots)

Heute Morgen brannte ein Einfamilienhaus in Itzehoe komplett nieder. Nach derzeitigen Erkenntnissen kann ein defekter Motorroller als Brandursache nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei Itzehoe hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 03:25 Uhr konnten Polizeibeamte den 73-jährigen Bewohner eines Einfamilienhauses im Ahornweg aus dem bereits brennenden Haus herausbitten. Der Bewohner hatte zuvor noch versucht, Wertgegenstände aus seiner Immobilie zu retten.

Der eingesetzten Freiwilligen Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude und Hecken zu verhindern. Das Einfamilienhaus brannte komplett nieder. Die Nachlöscharbeiten waren in den frühen Morgenstunden noch nicht abgeschlossen.

Als mögliche Brandursache gab der Geschädigte an, dass er am Vortag an seinem Motorroller einen Schaden repariert habe. Zuvor habe er eine Undichtigkeit am Vergaser des Motors festgestellt.

Menschen kamen nicht zu Schaden. Nach ersten Schätzungen dürfte durch das Feuer ein Schaden von etwa 500.000 Euro entstanden sein.

Die Ermittlungen in dieser Sache hat der Kriminalpolizei Itzehoe übernommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die anderweitig sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04821 602 0 oder per E-Mail an Itzehoe.ItzehoeBKI@polizei.landsh.de zu melden.

Björn Loop

