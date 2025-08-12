Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250812.1 Marne: Flüssigdünger ausgetreten - eine Person leicht verletzt

Marne (ots)

Heute Morgen trat bei einem Betankungsvorgang an einem Silo in Marne Flüssigdünger aus. Eine Person verletzte sich bei dem Ladevorgang. Eine konkrete Gefahr für die Anwohner bestand zu keinem Zeitpunkt.

Um 08:27 Uhr platzte bei einem Silofahrzeug ein Druckluftschlauch. An der Schadensstelle trat unverzüglich ein Gemisch aus Stickstoff und Schwefel aus. Aus Vorsicht über mögliche Belastungen erhielten Anwohner über die NINA-Warn-App Kenntnis vom Vorfall. Die hinzugerufenen Freiwilligen Feuerwehren aus Marne, Schalkholz und Neufeld sowie der Löschzug Gefahrgut des Kreises Dithmarschen sicherten den Einsatzort und konnten unverzüglich Entwarnung geben.

Der 59-jährige Lkw-Fahrer aus Jessen in Sachsen-Anhalt erlitt leichte Verletzungen am Auge. Ein RTW verbrachte ihn zur ambulanten Facharztbehandlung.

Die Berufsgenossenschaft des Kreises Dithmarschen als zuständige Ordnungsbehörde erhielt Kenntnis vom Sachverhalt und prüft den Vorgang in eigener Zuständigkeit.

Björn Loop

