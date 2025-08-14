Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250814.2 Kreis Dithmarschen: Kälber von Weide gestohlen

Bild-Infos

Download

Kreis Dithmarschen (ots)

In der Zeit vom 29.07.2025 bis zum 12.08.2025 ist es in Tielenhemme und Hennstedt zu Viehdiebstählen von Grünflächen gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise in der Sache geben können.

Vermutlich im Zeitraum vom 29. auf den 31. Juli 2025 haben Unbekannte ein Limousin-Kalb von einer Grünfläche Am Eiderdeich in Tielenhemme entwendet. Der 70-jährige Dithmarscher Landwirt bemerkte den Diebstahl aus seiner Herde zunächst nicht und brachte ihn deshalb erst am 11. August zur Anzeige.

In der Zeit vom 11. auf den 12.08.2025 ist eine 52-jährige Landwirtin aus Linden Opfer eines Viehdiebstahls geworden. Die Täter stahlen hier ein drei Wochen altes Kalb aus einer Mutterkuhherde. Eine Absuche der Besitzerin im Bereich der Straße Busch in Hennstedt verlief ergebnislos.

Der Gesamtschaden für die gestohlenen Tiere beträgt circa 1.450 Euro.

Die Polizei Tellingstedt hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die im vorgenannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04838 2049910 oder per E-Mail an Tellingstedt.PSt@polizei.landsh.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Björn Loop

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell