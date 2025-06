Polizei Paderborn

POL-PB: Pkw kollidiert mit Radfahrer

Paderborn (ots)

(md) Am Mittwoch, 26. Juni, kam es an der Kreuzung Borchener Straße und Roener Weg in Paderborn zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Radfahrer, der sich dabei verletzte.

Gegen 17.10 Uhr war ein 20 Jahre alter Opel-Fahrer auf der Borchener Straße in Richtung Mönkeloh unterwegs. Er beabsichtigte, nach rechts in den Roener Weg abzubiegen, als ein 47-jähriger Radler den Einmündungsbereich des Roener Weges in Richtung Frankfurter Weg mit seinem Trekkingrad überquert. Auto und Radfahrer kollidierten, dabei stürzte der Mann zu Boden. Er wurde vor Ort ärztlich versorgt und anschließend mit dem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.

Beim Versuch, dem Fahrradfahrer auszuweichen, touchierte der Opel-Fahrer ein Verkehrsschild. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro.

Eingebettet in die Landeskampagne #LEBEN ruft die Behörde zum Tragen des Fahrradhelms auf, der zwar keine Unfälle, jedoch schwere Kopfverletzungen verhindern kann. Unter dem Slogan "Musste nicht, sollteste aber!" hat die Paderborner Polizei eine umfangreiche Kampagne entwickelt. Alle Informationen gibt es im Internet unter: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/musste-nicht-sollteste-aber-paderborner-polizei-betont-den-fahrradhelm

