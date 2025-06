POL-PB: Sturz bei Ausweichmanöver

Büren-Weine (ots) - (mh) Bei einem Verkehrsunfall hat sich am Mittwochabend, 25. Juni, ein Motorradfahrer auf der K78 zwischen Büren-Weine und Hemmern schwere Verletzungen zugezogen. Der 19-jährige Motorradfahrer war gegen 19.05 Uhr in Fahrtrichtung Hemmern unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve überholte ihn eine hinter ihm fahrende 18-Jährige in einem Audi A3. Der Motorradfahrer führte in dem Moment aus ...

mehr