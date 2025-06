Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Geldbeutel verloren- Debitkarten gestohlen

Landstuhl (ots)

Am Mittwochnachmittag meldete sich ein 14-Järhiger wegen eines gestohlenen Geldbeutels bei der Polizei in Landstuhl. Der junge Mann gab an, dass er das Portemonnaie in der Nähe eines Fitnessstudios in der Bahnstraße verloren habe. Als er den Verlust bemerkte, sei er sofort zurück gekehrt. Seinen Geldbeutel konnte der Verlierer dort auch wieder vorfinden, allerdings bemerkte er das Fehlen von zwei EC-Karten. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Sollten Sie sachdienliche Hinweise geben können oder etwas beobachtet haben, bitten wir Sie sich unter der Telefonnummer 0631 369-14399 oder per E-Mail an pilandstuhl@polizei.rlp.de zu melden. |PILan

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell