Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Verkehrsunfall mit unversichertem E-Scooter

Ramstein-Miesenbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wird der Polizei ein Unfall mit einer verletzten Person gemeldet. Gegen circa 03:00 Uhr stürzte ein 52-Jähriger in der Nähe des Friedhofs in Ramstein-Miesenbach mit seinem E-Scooter. Ein Passant, welcher den Mann am Boden liegend vorfand, verständigte sofort Rettungsdienst und Polizei. Weshalb der Fahrer die Kontrolle über den E-Scooter verlor, blieb unklar. Bei der Unfallaufnahme fiel jedoch auf, dass das Fahrzeug nicht versichert war. Der Mann wurde ins Krankenhaus verbracht. Weiterhin kommt auf den Fahrer eine Strafanzeige wegen der fehlenden Versicherung zu. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.|PILan

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell