Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg und -Kayh: Einbrüche in Sportheime

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag (26.08.2025) 21.00 Uhr und Mittwoch (27.08.2025) 14.20 Uhr trieben noch unbekannte Täter in der Straße "Bei der Oberen Steige" bei Herrenberg und in der Bebenhäuser Straße bei Kayh ihr Unwesen. In beiden Fällen verschafften sich vermutlich dieselben Täter Zutritt in Sportheime. Um in die Gaststätte in der Straße "Bei der Oberen Steige" zu gelangen, rissen die Einbrecher einen Rollladen herunterunter und hebelten letztlich die Eingangstür auf. Die Täter stahlen zwei Tablet-Computer, drei Geldbeutel und Bargeld im Gesamtwert von etwa 1.000 Euro. Aus der Gaststätte des Vereinsheim in der Bebenhäuser Straße entwendeten die Unbekannten eine Spendenkasse sowie das Bargeld, das sich in einer zweiten Spendenkasse befunden hatte. Um wieviel Geld es sich insgesamt handelt ist derzeit nicht feststellbar. Um in das Innere der Gaststätte zu gelangen, hatten die Einbrecher zuvor versucht die Eingangstür aufzuhebeln sowie eine Scheibe einer anderen Tür einzuschlagen. Als diese beiden Varianten scheiterten, klettern die Täter auf den Balkon und schlugen dort eine Scheibe ein. Bei beiden Einbrüchen dürfte jeweils ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstanden sein. Die Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, die die Ermittlungen übernommen hat, prüft derzeit Zusammenhänge zu weiteren ähnlich gelagerten Taten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell