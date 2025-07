Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250711.2 Kiel: Autofahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Radfahrer

Kiel (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen kam es in Ellerbek zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern.

Nach Angaben des 64 Jahre alten Radfahrers habe er gegen 04:30 Uhr den Klausdorfer Weg in Richtung Werftstraße befahren. Als er die Überführung über den Ostring passiert habe, habe ein Kastenwagen, vermutlich ein VW Caddy, den Ostring verlassen, um nach links in den Klausdorfer Weg einzubiegen. Hierbei habe der Autofahrer die Vorfahrt des Radfahrers missachtet und ihn am Hinterrad touchiert, so dass er zu Fall gekommen sei. Der 64-Jährige erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen. Der Autofahrer sei vom Unfallort geflüchtet. Nähere Angaben zum Fahrer beziehungsweise Wagen liegen aktuell nicht vor. Nach Anhaben des Radfahrers war die Ampelanlage zum Unfallzeitpunkt ausgeschaltet.

Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Fahrzeug machen können. Hinweise nehmen die Beamten unter 0431 / 160 1503 entgegen.

Matthias Arends

