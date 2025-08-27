PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Altdorf: Einbruch in Sportheim

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (27.08.2025) rückte die Polizei in die Laienstraße bei Altdorf aus, nachdem die Alarmanlage eines Sportheims ausgelöst hatte. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass die noch unbekannten Täter heruntergelassene Rollläden aus den Halterungen gerissen hatten, um die dahinterliegenden Fensterscheiben zu erreichen. Ein Fenster hatten die Unbekannten eingeworfen und waren nach den derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen hierüber in das Sportheim eingestiegen. Die Polizeibeamtinnen und -beamten umstellten aufgrund dessen das Gebäude und durchsuchten es im weiteren Verlauf. Tatverdächtige befanden sich jedoch nicht mehr darin. Mutmaßlich hatten sich diese bereits mitsamt einer noch unbekannten Menge an Bargeld, die sie aus einer Kasse entwendet hatten, aus dem Staub gemacht. Im Zuge der weiteren Fahndungsmaßnahmen, die auch durch einen Polizeihubschrauber unterstützt wurden, stellte eine Streifenwagenbesatzung auf dem Parkplatz "Schaichhof" nahe Holzgerlingen einen verdächtig wirkenden PKW fest. Als sich der Streifenwagen annäherte, flüchtete eine Person aus dem Auto und machte sich zu Fuß in Richtung Weil im Schönbuch davon. Weder diese Person noch andere Verdächtige konnten jedoch im Laufe der Fahndung lokalisiert werden. Im zurückgelassenen PKW, ein weißer Peugeot 208 mit ausländischen Kennzeichen, fanden die Einsatzkräfte diverses Werkzeug sowie Bargeld. Das Auto wurde sichergestellt und abgeschleppt. Die weiteren Ermittlungen, auch die Herkunft des Bargelds betreffend, dauern an. Zeugen, die weitere Hinweise zu Personen geben können, die in Zusammenhang mit dem weißen Peugeot zu bringen sind, bzw. denen das Fahrzeug anderweitig aufgefallen ist, wenden sich unter Tel. 07031 41604-0 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de an den Polizeiposten Holzgerlingen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

