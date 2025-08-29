PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: Einbruch auf Firmengelände

Ludwigsburg (ots)

Auf Kupferkabel und kupferne Regenfallrohre hatten es noch unbekannte Täter abgesehen, die zwischen Freitag vergangener Woche (22.08.2025) und Donnerstag (28.08.2025) auf ein Firmengelände in der Benzstraße in Bondorf einbrachen. Zunächst schnitten sie den Maschendrahtzaun, der das Gelände umgibt, auf. Vom Gelände stahlen sie dann etwa 75 Meter Kupferkabel, wobei sich der Großteil auf einer Rolle befand, sowie zwei 6 bis 7 Meter lange Fallrohre im Gesamtwert von etwa 4.000 Euro. Der Sachschaden dürfte sich auf einen dreistelligen Betrag belaufen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07032 95491-0 oder per E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Herrenberg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

