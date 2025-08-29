Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Einbruch in Vereinsgaststätte

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Sonntag (24.08.2025) 20:00 Uhr und Montag (25.08.2025) 10:30 Uhr suchten noch unbekannte Täter eine Vereinsgaststätte in der Eberdinger Straße in Hemmingen heim. Die Unbekannten schlugen ein Fenster ein und konnten sich mutmaßlich so Zutritt ins Innere verschaffen. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume der Gaststätte. Ob die Täter Beute machen konnten und wie hoch der hinterlassene Sachschaden ist, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Ein Zusammenhang zu zwei weiteren Gaststätteneinbrüchen in der Ditzingen-Hirschlanden (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6104399) ist nicht ausgeschlossen. Der Polizeiposten Schwieberdingen, Tel. 07150 383753-0 oder E-Mail ditzingen.prev@polizei.bwl.de, hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell