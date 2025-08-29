Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht auf der L 1182

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag (28.08.2025) gegen 12.10 Uhr bei Sindelfingen auf der Landesstraße 1182 kurz nach dem Darmsheimer Tunnel in Fahrtrichtung Grafenau ereignete, sucht das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0 oder E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, noch Zeugen. Eine 23 Jahre alte VW-Lenkerin war in Richtung Darmsheim unterwegs, als ihr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, der vermutlich einen schwarzen BMW mit Böblinger Kennzeichen (BB-) fuhr, entgegenkam. Es kam zu einem Zusammenstoß der Außenspiegel der beiden PKW, so dass am VW ein Sachschaden von rund 500 Euro entstand. Trotz, dass die BMW-Fahrer hupte und in einer nahegelegenen Bushaltestelle anhielt, setzte der Unbekannte seine Fahrt unbeirrt in Richtung Sindelfingen fort.

