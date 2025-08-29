Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Kleiner Fahrfehler führt zu hohem Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Rund 26.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag (28.08.2025) gegen 19:40 Uhr in der Rechbergstraße in Kornwestheim ereignete. Ein 52 Jahre alter Mercedes Lenker beabsichtigte zunächst in eine Parklücke am Fahrbahnrand einzuparken. Hierbei bestätigte er mutmaßlich das Gaspedal zu stark, weshalb sein Fahrzeug beschleunigte und er gegen den vor ihm ordnungsmäßig geparkten VW stieß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW auf einen Audi und dieser wiederum auf einen weiteren geparkten Audi aufgeschoben. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise niemand.

