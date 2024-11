Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Einbrüche in Geschäfte und Automaten

Pößneck (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zu mehreren Einbrüchen in Pößneck. Diese ereigneten sich vorwiegend im Innenstadtbereich und betrafen zwei Gesundheitsfachgeschäfte im Steinweg und in der Breiten Straße sowie ein Sozialkaufhaus in der Saalfelder Straße. Bisher unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten und durchsuchten diese nach Wertgegenständen und Bargeld. Im Steinweg blieb es nur bei einem Versuch, hier gelang es den Tätern nicht in die Innenräume einzudringen. Mitarbeiter der jeweiligen Geschäfte verständigten am Montagvormittag die Polizei. Zusätzlich zu den Einbrüchen in die Geschäfte wurde versucht, zwei Lebensmittelautomaten in der Jenaer Straße sowie im Malmsgelänge gewaltsam zu öffnen. Die Täter beschädigten die Automaten erheblich, konnten diese jedoch nicht öffnen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Aufklärung der Einbruchserie betragen können. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der betroffenen Geschäfte und Automaten bemerkt haben, werden gebeten sich bei der Polizei Schleiz, Tel.: 03663 4310 zu melden.

