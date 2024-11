Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Sachbeschädigung an Harvestern gesucht

Dittersdorf/ Chursdorf (ots)

Anfang sowie Mitte Oktober beschädigten Unbekannte in einem Waldgebiet bei Dittersdorf abgestellte Harvester, sodass Sachschaden entstand. Der/ die Täter sägten, mutmaßlich mit einer Flex o.ä., die Kolbenstangen der Hydraulikzylinder an, sodass Öl austrat und in der Folge zum Defekt an den Maschinen führte. Es entstand Schaden von rund 6000 Euro, sodass zum Zwecke der weiteren Ermittlungen Zeugen gesucht werden. Tatzeiträume: 27.09.24 - 01.10.24 sowie 12.10.24 -17.10.24 im Waldgebiet/ Grenzweg zwischen Dittersdorf und Chursdorf. Zeugen wenden sich mit sachdienlichen Hinweisen unter Nennung der Vorgangsnummer 0269962 an die Polizei in Schleiz.

