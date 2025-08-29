Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Haslach: Zeugen zu gefährlichem Überholmanöver gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg sucht Zeugen eines äußerst gefährlichen Überholmanövers, dass ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag (28.08.2025) gegen 16:50 Uhr auf der Sindlingen Straße bei Haslach durchführte. Eine 46-jährige Mercedes-Lenkerin war auf der Sindlinger Straße von Sindlingen kommend in Richtung Haslach unterwegs, als im Gegenverkehr der noch unbekannte Fahrzeuglenker zu einem Überholmanöver ansetzte. Hierbei fuhr der Unbekannte auf die Gegenfahrspur um einen Linienbus zu überholen. Das Manöver setzte der Unbekannte im Bereich einer Kuppe mit anschließender Kurve an einer unübersichtlichen Stelle an, mutmaßlich ohne auf den entgegenkommenden Verkehr zu achten. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, bremste die 46-Jährige ihren Mercedes stark ab. Der Unbekannte scherte erst wenige Meter vor dem Mercedes wieder auf seine Fahrspur ein. Der Unbekannte, der mit einem lilafarbenen Transporter unterwegs gewesen sein soll, setzte seine Fahrt indes fort. Zum Fahrer ist lediglich bekannt, dass es sich um einen Mann mit braunen Haaren gehandelt hat, welcher sich alleine im Fahrzeug befand. Zeugen, die die Situation beobachtet haben, sowie weitere Verkehrsteilnehmende, die möglicherweise ebenfalls gefährdet wurden, wenden sich bitte unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail herrenberg.prev@polizei.bwl.de an die Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell