PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Haslach: Zeugen zu gefährlichem Überholmanöver gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg sucht Zeugen eines äußerst gefährlichen Überholmanövers, dass ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag (28.08.2025) gegen 16:50 Uhr auf der Sindlingen Straße bei Haslach durchführte. Eine 46-jährige Mercedes-Lenkerin war auf der Sindlinger Straße von Sindlingen kommend in Richtung Haslach unterwegs, als im Gegenverkehr der noch unbekannte Fahrzeuglenker zu einem Überholmanöver ansetzte. Hierbei fuhr der Unbekannte auf die Gegenfahrspur um einen Linienbus zu überholen. Das Manöver setzte der Unbekannte im Bereich einer Kuppe mit anschließender Kurve an einer unübersichtlichen Stelle an, mutmaßlich ohne auf den entgegenkommenden Verkehr zu achten. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, bremste die 46-Jährige ihren Mercedes stark ab. Der Unbekannte scherte erst wenige Meter vor dem Mercedes wieder auf seine Fahrspur ein. Der Unbekannte, der mit einem lilafarbenen Transporter unterwegs gewesen sein soll, setzte seine Fahrt indes fort. Zum Fahrer ist lediglich bekannt, dass es sich um einen Mann mit braunen Haaren gehandelt hat, welcher sich alleine im Fahrzeug befand. Zeugen, die die Situation beobachtet haben, sowie weitere Verkehrsteilnehmende, die möglicherweise ebenfalls gefährdet wurden, wenden sich bitte unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail herrenberg.prev@polizei.bwl.de an die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 13:15

    POL-LB: Gemmrigheim: Radlader von Baustelle entwendet - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Bislang noch unbekannte Täter entwendeten zwischen Donnerstag (28.08.2025) 18:00 Uhr und Freitag (29.08.2025) 06:50 Uhr von einer Baustelle an der Einmündung zur Kreisstraße 1625 in Gemmrigheim einen Radlader. Der Radlader der Marke "Caterpillar" vom Typ "Cat 908" mitsamt angebrachter Gabeleinrichtung wurde am Abend verschlossen auf dem neu ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 11:06

    POL-LB: Gerlingen: Bremse und Gas verwechselt - 8.000 Euro Sachschaden

    Ludwigsburg (ots) - Vermutlich weil eine 87 Jahre alte Citroen-Fahrerin beim Einparken im Bereich des Rathausplatzes in Gerlingen am Donnerstag (28.08.2205) gegen 17.00 Uhr statt die Bremse das Gaspedal drückte, war sie in einen Unfall verwickelt. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen wollte die Frau auf einen der Parkplätze nahe der Urbanstraße einparken, als der ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 11:02

    POL-LB: Hemmingen: 38-jähriger leistet Widerstand und verletzt Polizeibeamten

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich, da er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, sorgte ein 38 Jahre alter Mann am Donnerstag (28.08.2025) gegen 14:35 Uhr für einen Polizeieinsatz in Hemmingen. Über Notruf meldet der Mann selbst, dass er in der Bahnhofstraße sei und sofortige Hilfe benötige. Alarmierte Streifenwagenbesatzungen konnten den Mann vor Ort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren