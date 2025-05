Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach - Geschädigter eines Verkehrsunfalls gesucht

Offenbach (ots)

Am 19.05.2025 befuhr gegen 08:05 Uhr befuhr ein 84-jähriger Opel-Fahrer die Hauptstraße in Offenbach in Fahrtrichtung Herxheim. In Höhe der Hausnummer 52 kollidierte er mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Der Unfall wurde auf der Dienststelle nachgemeldet. Bei einer Überprüfung vor Ort konnte jedoch kein beschädigtes Fahrzeug mit korrespondierenden Schäden festgestellt werden. Der Geschädigte ist daher bisher unbekannt. Der Geschädigte oder sonstige Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

