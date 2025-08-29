Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen-Dachtel: Brand einer Scheune - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagmorgen (29.08.2025), gegen 07.25 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei in die Deckenpfronner Straße in Dachtel aus, nachdem eine Anwohnerin zunächst auf eine Rauchentwicklung aufmerksam geworden war. Wie sich herausstellte, war eine Scheune in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte die Flammen zügig löschen. Hierzu mussten teilweise Balken der Fachwerkscheune herausgeschnitten und durch Metallstützen ersetzt werden. Während des Einsatzes war die Deckenpfronner Straße bis gegen 10.00 Uhr gesperrt. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Gemäß den ersten polizeilichen Erkenntnissen kann derzeit auch eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, worauf die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg die Ermittlungen übernommen hat. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

