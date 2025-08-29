PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Unbekannte Täter betrügen 89-Jährige - Polizei warnt vor Betrugsmasche "Falscher Bankmitarbeiter"

Münster (ots)

Getarnt als Bankmitarbeitende haben ein unbekannter Täter und eine unbekannte Täterin durch mehrfache Anrufe zwischen Montagmittag (25.08.) und Mittwochmorgen (27.08.) eine 89-jährige Münsteranerin dazu gebracht, wertvolle Münzen herauszugeben. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Den Angaben der Seniorin zufolge erfolgte der erste Anruf der Betrüger auf ihrem Festnetztelefon am Montag zur Mittagszeit (25.08., 13 Uhr). Im Verlauf des Gesprächs wies die unbekannte Täterin, die den Namen "Frau Meyer" nutzte, die Seniorin an, wertvolle Münzen aus ihrem Bankschließfach zu holen und einem angeblichen Kollegen zu übergeben. Die Übergabe der Münzen fand am Dienstag (26.8.) an einem Kinderspielplatz an der Melchersstraße statt. Am darauffolgenden Tag (27.08., 9 Uhr) nahmen die Täter erneut telefonisch Kontakt zu der Münsteranerin auf. "Frau Meyer" forderte eine Bargeldsumme von 10.000 Euro von der Seniorin. Die Betrüger bestellten ihr ein Taxi, um das Geld bei einer Bankfiliale an der Warendorfer Straße abzuheben. Als die 89-Jährige dort diesen Auftrag äußerte, schöpfte eine aufmerksame Mitarbeiterin am Schalter Verdacht und informierte die Polizei.

Der unbekannte männliche Täter, der die Münzen im Kreuzviertel entgegennahm, soll circa 20 bis 25 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Er hatte schwarze Haare, einen Dreitagebart und laut Beschreibung der 89-Jährigen ein "südeuropäisches" Aussehen. Zum Tatzeitpunkt trug er einen weißen Anorak und darunter ein blass kariertes Hemd. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise und rät:

Seien Sie stets misstrauisch, wenn Sie Anrufe von Unbekannten erhalten. Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre finanzielle Situation. Übergeben Sie unbekannten Personen niemals Geld oder Wertsachen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf, sondern ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu und wählen Sie im Verdachtsfall die 110.

Weitere Präventionshinweise der Polizei Münster gibt es im Internet: https://muenster.polizei.nrw/praevention-von-straftaten-zum-nachteil-von-seniorinnen-und-senioren

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 15:30

    POL-MS: Christopher-Street-Day am Samstag - Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet

    Münster (ots) - Der Christopher-Street-Day (CSD) wird am Samstag (30.08.) für Verkehrsstörungen im gesamten Stadtgebiet sorgen. Der CSD startet um 14 Uhr mit einer erwarteten Teilnehmendenzahl von rund 10.000 Personen an der Himmelreichallee. Der Aufzug läuft über den Schlossplatz - Münzstraße - Bült - Bahnhofstraße - Hafenstraße - Ludgerikreisel - ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 14:57

    POL-MS: Körperverletzung in der Von-Vincke-Straße - Polizei sucht Täter und weitere Zeugen

    Münster (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (28.08., 00:53 Uhr) hat ein bislang unbekannter Täter in der Von-Vincke-Straße auf einen 26-jährigen Münsteraner eingeschlagen und ist anschließend zu Fuß geflüchtet. Die Polizei sucht nach ihm und nach weiteren Zeugen. Ein Zeuge gab an, dass ihm zuvor in einer nahegelegenen Diskothek bereits eine Gruppe provokanter ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 14:09

    POL-MS: Einbruch in Büro in Gremmendorf - Polizei sucht Täter und Zeugen

    Münster (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Mittwochabend (27.08., 18:00 Uhr) bis Donnerstagmorgen (28.08., 07:20 Uhr) in Büroräume im Gustav-Stresemann-Weg eingebrochen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge schlugen der oder die Täter eine Fensterscheibe ein und gelangten so in die Büroräume. Hier ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren