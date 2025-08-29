PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Christopher-Street-Day am Samstag - Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet

Münster (ots)

Der Christopher-Street-Day (CSD) wird am Samstag (30.08.) für Verkehrsstörungen im gesamten Stadtgebiet sorgen.

Der CSD startet um 14 Uhr mit einer erwarteten Teilnehmendenzahl von rund 10.000 Personen an der Himmelreichallee. Der Aufzug läuft über den Schlossplatz - Münzstraße - Bült - Bahnhofstraße - Hafenstraße - Ludgerikreisel - Schorlemerstraße - Windhorststraße bis zum Prinzipalmarkt. Das Eintreffen am Prinzipalmarkt wird gegen 16 Uhr erwartet. Die Versammlung ist bis 20:00 Uhr angemeldet.

Der öffentliche Personennahverkehr wird weiträumig umgeleitet. Informationen finden Sie hierzu auf der Internetseite der Stadtwerke Münster.

Die Polizei Münster rät: Wer am Samstag zum Einkaufsbummel in Münsters Innenstadt kommen möchte, sollte für die An- und Abreise mehr Zeit einplanen. Am schnellsten und einfachsten geht es am Samstag im innerstädtischen Bereich mit dem Rad oder zu Fuß voran.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 14:57

    POL-MS: Körperverletzung in der Von-Vincke-Straße - Polizei sucht Täter und weitere Zeugen

    Münster (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (28.08., 00:53 Uhr) hat ein bislang unbekannter Täter in der Von-Vincke-Straße auf einen 26-jährigen Münsteraner eingeschlagen und ist anschließend zu Fuß geflüchtet. Die Polizei sucht nach ihm und nach weiteren Zeugen. Ein Zeuge gab an, dass ihm zuvor in einer nahegelegenen Diskothek bereits eine Gruppe provokanter ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 14:09

    POL-MS: Einbruch in Büro in Gremmendorf - Polizei sucht Täter und Zeugen

    Münster (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Mittwochabend (27.08., 18:00 Uhr) bis Donnerstagmorgen (28.08., 07:20 Uhr) in Büroräume im Gustav-Stresemann-Weg eingebrochen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge schlugen der oder die Täter eine Fensterscheibe ein und gelangten so in die Büroräume. Hier ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren