Polizei Münster

POL-MS: Christopher-Street-Day am Samstag - Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet

Münster (ots)

Der Christopher-Street-Day (CSD) wird am Samstag (30.08.) für Verkehrsstörungen im gesamten Stadtgebiet sorgen.

Der CSD startet um 14 Uhr mit einer erwarteten Teilnehmendenzahl von rund 10.000 Personen an der Himmelreichallee. Der Aufzug läuft über den Schlossplatz - Münzstraße - Bült - Bahnhofstraße - Hafenstraße - Ludgerikreisel - Schorlemerstraße - Windhorststraße bis zum Prinzipalmarkt. Das Eintreffen am Prinzipalmarkt wird gegen 16 Uhr erwartet. Die Versammlung ist bis 20:00 Uhr angemeldet.

Der öffentliche Personennahverkehr wird weiträumig umgeleitet. Informationen finden Sie hierzu auf der Internetseite der Stadtwerke Münster.

Die Polizei Münster rät: Wer am Samstag zum Einkaufsbummel in Münsters Innenstadt kommen möchte, sollte für die An- und Abreise mehr Zeit einplanen. Am schnellsten und einfachsten geht es am Samstag im innerstädtischen Bereich mit dem Rad oder zu Fuß voran.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell