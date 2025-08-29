Polizei Münster

POL-MS: Körperverletzung in der Von-Vincke-Straße - Polizei sucht Täter und weitere Zeugen

Münster (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (28.08., 00:53 Uhr) hat ein bislang unbekannter Täter in der Von-Vincke-Straße auf einen 26-jährigen Münsteraner eingeschlagen und ist anschließend zu Fuß geflüchtet. Die Polizei sucht nach ihm und nach weiteren Zeugen.

Ein Zeuge gab an, dass ihm zuvor in einer nahegelegenen Diskothek bereits eine Gruppe provokanter Personen aufgefallen war, zu der auch der spätere Täter gehörte. Als er die Diskothek verließ und in Richtung Von-Vincke-Straße ging, habe er gesehen, wie der Unbekannte den 26-jährigen verprügelte und beleidigte. Anschließend flüchtete der Täter fußläufig in Richtung Servatiiplatz. Der Geschädigte wurde mit diversen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Der Tatverdächtige soll nach aktuellem Kenntnisstand circa 18 Jahre alt und breitschultrig gebaut sein. Zum Tatzeitpunkt trug er ein weißes T-Shirt sowie eine blaue Jeans. Er soll kurze blonde Haare haben.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

