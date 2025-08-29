PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Körperverletzung in der Von-Vincke-Straße - Polizei sucht Täter und weitere Zeugen

Münster (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (28.08., 00:53 Uhr) hat ein bislang unbekannter Täter in der Von-Vincke-Straße auf einen 26-jährigen Münsteraner eingeschlagen und ist anschließend zu Fuß geflüchtet. Die Polizei sucht nach ihm und nach weiteren Zeugen.

Ein Zeuge gab an, dass ihm zuvor in einer nahegelegenen Diskothek bereits eine Gruppe provokanter Personen aufgefallen war, zu der auch der spätere Täter gehörte. Als er die Diskothek verließ und in Richtung Von-Vincke-Straße ging, habe er gesehen, wie der Unbekannte den 26-jährigen verprügelte und beleidigte. Anschließend flüchtete der Täter fußläufig in Richtung Servatiiplatz. Der Geschädigte wurde mit diversen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Der Tatverdächtige soll nach aktuellem Kenntnisstand circa 18 Jahre alt und breitschultrig gebaut sein. Zum Tatzeitpunkt trug er ein weißes T-Shirt sowie eine blaue Jeans. Er soll kurze blonde Haare haben.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 14:09

    POL-MS: Einbruch in Büro in Gremmendorf - Polizei sucht Täter und Zeugen

    Münster (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Mittwochabend (27.08., 18:00 Uhr) bis Donnerstagmorgen (28.08., 07:20 Uhr) in Büroräume im Gustav-Stresemann-Weg eingebrochen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge schlugen der oder die Täter eine Fensterscheibe ein und gelangten so in die Büroräume. Hier ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 08:53

    POL-MS: Straßenraub in der Dammstraße - Polizei sucht Täter und weitere Zeugen

    Münster (ots) - In der Nacht zu Donnerstag (28.08., 01:37 Uhr) ist in der Dammstraße ein 21-jähriger Mann unter Vorhalt eines Messers beraubt worden. Der Münsteraner lief auf der Dammstraße, nahe der Friedrich-Ebert-Straße, als ein Mann mit einem Küchenmesser in der Hand zwischen geparkten Autos hervorsprang. Der Unbekannte sprach auf einer Fremdsprache, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren