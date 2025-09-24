LPI-GTH: Verkehrsunfall 30.000 Euro Sachschaden

Goldbach (Landkreis Gotha) (ots) - Ein 33-jähriger Fahrer eines Opel wurde gestern Nachmittag einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem reagierte ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf Kokain sowie Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein entsprechendes Verfahren gegen ihn wurde eingeleitet. ...

