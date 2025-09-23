PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zu Fall gekommen

Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 61-jähriger Fahrer eines Motorrollers befuhr heute Vormittag die Günther-Stecklum-Straße. Beim Anhalten des Fahrzeuges kam der Mann zu Fall. Er blieb unverletzt. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 2,0 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Ein Verfahren gegen den 61-Jährigen eingeleitet. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

