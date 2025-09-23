LPI-GTH: Zu Fall gekommen
Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots)
Ein 61-jähriger Fahrer eines Motorrollers befuhr heute Vormittag die Günther-Stecklum-Straße. Beim Anhalten des Fahrzeuges kam der Mann zu Fall. Er blieb unverletzt. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 2,0 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Ein Verfahren gegen den 61-Jährigen eingeleitet. (jd)
