PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision beim Rangieren - Beifahrer verletzt

Großlohra (ots)

Bei einem Wendemanöver in der Friedrichsstraße kam es am Mittwochmorgen zu der Kollision eines Kastenwagens mit einer geparkten Großraumlimousine. Beide Mercedes-Fahrzeuge trugen hierbei Sachschäden davon. Der Beifahrer des Transporters wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Einsatz eines Rettungswagens vor Ort war aufgrund der Art der Verletzung nicht von Nöten. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 17:56

    LPI-NDH: Temposünder mit mehr als der doppelten Geschwindigkeit vor einer Schule erwischt

    Berlingerode (ots) - Durch die Landespolizeiinspektion Nordhausen wurde am Mittwoch in der Hauptstraße, in der Nähe einer Schule, eine Geschwindigkeitsmessstelle eingerichtet. Bei einem Durchlauf von mehr als 600 Fahrzeugen passierte etwa jeder fünfzehnte Fahrzeugführer die Kontrollstelle, an der eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h vorgeschrieben ist, mit ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 17:54

    LPI-NDH: Ferienhaus von Dieben heimgesucht - Unbekannte gehen leer aus

    Breitenbach (ots) - In der Sackstraße beschädigten derzeit Unbekannte eine Zugangstür zu einem Ferienhaus. Durch das massive einwirken von körperlicher Gewalt gab die Tür nach, sodass die Täter Zutritt zum Gebäudeinneren erlangten. Entwendet wurde jedoch nichts. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, wird ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 17:53

    LPI-NDH: Buntmetalldiebe auf Baustelle - Hoher Sachschaden entstanden

    Mühlhausen (ots) - Am Reiseninger Berg trieben Unbekannte auf einer Baustelle der Stadtwerke ihr Unwesen. Am Tatort wurden durch die Täter mehrere Meter Kupferkabel entwendet. Der Beuteschaden beträgt nur einen Bruchteil des Sachschadens, welcher mit etwa 2000 Euro beziffert wurde. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen ein und suchen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren