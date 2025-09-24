Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision beim Rangieren - Beifahrer verletzt

Großlohra (ots)

Bei einem Wendemanöver in der Friedrichsstraße kam es am Mittwochmorgen zu der Kollision eines Kastenwagens mit einer geparkten Großraumlimousine. Beide Mercedes-Fahrzeuge trugen hierbei Sachschäden davon. Der Beifahrer des Transporters wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Einsatz eines Rettungswagens vor Ort war aufgrund der Art der Verletzung nicht von Nöten. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung ein.

