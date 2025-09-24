PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Temposünder mit mehr als der doppelten Geschwindigkeit vor einer Schule erwischt

Berlingerode (ots)

Durch die Landespolizeiinspektion Nordhausen wurde am Mittwoch in der Hauptstraße, in der Nähe einer Schule, eine Geschwindigkeitsmessstelle eingerichtet. Bei einem Durchlauf von mehr als 600 Fahrzeugen passierte etwa jeder fünfzehnte Fahrzeugführer die Kontrollstelle, an der eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h vorgeschrieben ist, mit überhöhter Geschwindigkeit. Jeder Dritte der Ertappten muss mit einem Bußgeld rechnen.

Der Fahrer eines Volkswagen hatte es an der Messstelle besonders eilig. Er wurde mit einer Geschwindigkeit von 74 km/h geblitzt, was eine Überschreitung von 44 Km/h bedeutet. Der Fahrer, der demzufolge mit mehr als dem Doppelten der zulässigen Geschwindigkeit fuhr, erwartet neben einem Fahrverbot auch Punkte der Verkehrssünderkartei und ein hohes Bußgeld.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 17:54

    LPI-NDH: Ferienhaus von Dieben heimgesucht - Unbekannte gehen leer aus

    Breitenbach (ots) - In der Sackstraße beschädigten derzeit Unbekannte eine Zugangstür zu einem Ferienhaus. Durch das massive einwirken von körperlicher Gewalt gab die Tür nach, sodass die Täter Zutritt zum Gebäudeinneren erlangten. Entwendet wurde jedoch nichts. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, wird ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 17:53

    LPI-NDH: Buntmetalldiebe auf Baustelle - Hoher Sachschaden entstanden

    Mühlhausen (ots) - Am Reiseninger Berg trieben Unbekannte auf einer Baustelle der Stadtwerke ihr Unwesen. Am Tatort wurden durch die Täter mehrere Meter Kupferkabel entwendet. Der Beuteschaden beträgt nur einen Bruchteil des Sachschadens, welcher mit etwa 2000 Euro beziffert wurde. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen ein und suchen ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 17:52

    LPI-NDH: Hungrige Einbrecher bestehlen karitative Einrichtung

    Mühlhausen (ots) - Derzeit Unbekannte drangen vermutlich in der zurückliegenden Nacht gewaltsam in den Küchenbereich einer karitativen Einrichtung in der Erfurter Straße ein. Hierzu hebelten sie zunächst eine Tür auf und suchten im Gebäudeinneren nach Wertgegenständen. Neben einem Geldbetrag in zweistelliger Höhe bereicherten sich die Täter an einem Hamburger. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich kamen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren