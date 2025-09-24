Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Temposünder mit mehr als der doppelten Geschwindigkeit vor einer Schule erwischt

Berlingerode (ots)

Durch die Landespolizeiinspektion Nordhausen wurde am Mittwoch in der Hauptstraße, in der Nähe einer Schule, eine Geschwindigkeitsmessstelle eingerichtet. Bei einem Durchlauf von mehr als 600 Fahrzeugen passierte etwa jeder fünfzehnte Fahrzeugführer die Kontrollstelle, an der eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h vorgeschrieben ist, mit überhöhter Geschwindigkeit. Jeder Dritte der Ertappten muss mit einem Bußgeld rechnen.

Der Fahrer eines Volkswagen hatte es an der Messstelle besonders eilig. Er wurde mit einer Geschwindigkeit von 74 km/h geblitzt, was eine Überschreitung von 44 Km/h bedeutet. Der Fahrer, der demzufolge mit mehr als dem Doppelten der zulässigen Geschwindigkeit fuhr, erwartet neben einem Fahrverbot auch Punkte der Verkehrssünderkartei und ein hohes Bußgeld.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell