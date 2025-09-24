Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hungrige Einbrecher bestehlen karitative Einrichtung

Mühlhausen (ots)

Derzeit Unbekannte drangen vermutlich in der zurückliegenden Nacht gewaltsam in den Küchenbereich einer karitativen Einrichtung in der Erfurter Straße ein. Hierzu hebelten sie zunächst eine Tür auf und suchten im Gebäudeinneren nach Wertgegenständen. Neben einem Geldbetrag in zweistelliger Höhe bereicherten sich die Täter an einem Hamburger. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich kamen zum Einsatz und sicherten vor Ort Spuren der Tat.

Die Mühlhäuser Polizei nimmt unter der Telefonnummer 03601/4510 Zeugenhinweise zu den Tätern entgegen.

Aktenzeichen: 0249849

