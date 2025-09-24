PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hungrige Einbrecher bestehlen karitative Einrichtung

Mühlhausen (ots)

Derzeit Unbekannte drangen vermutlich in der zurückliegenden Nacht gewaltsam in den Küchenbereich einer karitativen Einrichtung in der Erfurter Straße ein. Hierzu hebelten sie zunächst eine Tür auf und suchten im Gebäudeinneren nach Wertgegenständen. Neben einem Geldbetrag in zweistelliger Höhe bereicherten sich die Täter an einem Hamburger. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich kamen zum Einsatz und sicherten vor Ort Spuren der Tat.

Die Mühlhäuser Polizei nimmt unter der Telefonnummer 03601/4510 Zeugenhinweise zu den Tätern entgegen.

Aktenzeichen: 0249849

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 17:52

    LPI-NDH: Stromkabel abgetrennt und entwendet

    Mühlhausen (ots) - In der Herrenstraße durchtrennten in der Zeit von Dienstag 19 Uhr bis Mittwoch 07.30 Uhr ein Stromkabel auf der Länge von etwa 15 Metern. Anschließen bereicherten sie sich in rechtswidriger Absicht an diesem. Das Kabel galt der Stromzuführung zu einer Baustelle. Der Beuteschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen ein und ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 12:36

    LPI-NDH: Gegenverkehr drängt Fahrschule von der Fahrbahn - auch parkende Autos beschädigt

    Nordhausen (ots) - Am Ammerberg begegneten sich am Dienstag gegen 15.25 Uhr zwei Fahrzeuge im Längsverkehr. Der Fahrer eines Audi A5 fuhr hierbei soweit in der Mitte der Fahrbahn, dass eine entgegenkommende Fahrschülerin während der Fahrausbildung ausweichen musste, um einen Frontalunfall zu verhindern. Hierbei stieß das Fahrschulauto gegen drei am Fahrbahnrand ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 12:35

    LPI-NDH: Einbrecher in Stadtverwaltung

    Mühlhausen (ots) - Derzeit Unbekannte sahen es in der Ratsstraße auf ein Gebäude der Stadtverwaltung ab. Die Täter versuchten das Innere zwischen Dienstag 19 Uhr und Mittwoch 04.15 Uhr gewaltsam zu betreten. Hierbei gingen zwei Lagertüren zu Bruch. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Entwendet wurde augenscheinlich durch die Diebe nichts. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich kamen zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren