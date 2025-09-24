Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Stadtverwaltung

Mühlhausen (ots)

Derzeit Unbekannte sahen es in der Ratsstraße auf ein Gebäude der Stadtverwaltung ab. Die Täter versuchten das Innere zwischen Dienstag 19 Uhr und Mittwoch 04.15 Uhr gewaltsam zu betreten. Hierbei gingen zwei Lagertüren zu Bruch. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Entwendet wurde augenscheinlich durch die Diebe nichts.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen ein. Hinweise zu der Tat oder den Tätern werden unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegengenommen.

Aktenzeichen: 0249500

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell