Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Streitigkeit das Auto beschädigt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

In den späten Abendstunden kam es zu einer Streitigkeit zwischen zwei Männern im Alter von 26 und 51 Jahren. Der Jüngere entfernte sich im Zuge der Meinungsverschiedenheit vom Ort des Geschehens und suchte das Fahrzeug des Älteren aus. Hier ließ der Widersacher seiner Wut freien Lauf und beschädigte das Auto. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld konnten den Mann wenig später im Stadtgebiet antreffen. Dieser war mit deutlich mehr als zwei Promille alkoholisiert. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell