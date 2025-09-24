Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad in Einzelteilen entwendet

Nordhausen (ots)

Wie der Polizei am Dienstag bekannt gemacht wurde, gelangten unbekannte Täter in der Johannes-Thal-Straße widerrechtlich in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses. Die unbekannten demontierten hier alle abbaubaren Teile des Fahrrades und entwendeten diese. Lediglich den Rahmen ließen die Unbekannten zurück. Der Beuteschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls leiteten die Polizeibeamten des Inspektionsdienstes ein. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden. Ebenfalls Personen die Hinweise zum Verbleib der Teile geben können, werden gebeten, die Polizei zu kontaktieren.

Aktenzeichen: 0249396

