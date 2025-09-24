Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Radfahrer bei Kollision mit Pkw verletzt
Bad Frankenhausen (ots)
Am Dienstag befuhr ein Radfahrer die Landstraße 1172 aus Richtung Artern kommend in Richtung Esperstedt. Am Ausgang einer langen Rechtskurve wollte der Fahrradfahrer gegen 16.40 Uhr nach links abbiegen. Eine dahinter befindliche Pkw-Fahrerin touchierte das Rad, sodass der Radfahrer zu Fall kam. Hierbei verletzte sich der 82-Jährige und wurde in das nächstgelegene Klinikum gebracht.
