PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer bei Kollision mit Pkw verletzt

Bad Frankenhausen (ots)

Am Dienstag befuhr ein Radfahrer die Landstraße 1172 aus Richtung Artern kommend in Richtung Esperstedt. Am Ausgang einer langen Rechtskurve wollte der Fahrradfahrer gegen 16.40 Uhr nach links abbiegen. Eine dahinter befindliche Pkw-Fahrerin touchierte das Rad, sodass der Radfahrer zu Fall kam. Hierbei verletzte sich der 82-Jährige und wurde in das nächstgelegene Klinikum gebracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 09:55

    LPI-NDH: Polizei ermittelt nach Brandlegung

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Zum Einsatz der Kräfte der Polizei und Feuerwehr kam es am Dienstagabend in der Heidener Straße. Ursächlich hierfür war eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus. Ein Zeuge entdeckte kurz nach 22 Uhr ein brennendes Fahrrad. Kameraden der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen. Personen wurden nicht verletzt. Bisherigen Ermittlungen zufolge ist davon auszugehen, dass unbekannte ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 08:48

    LPI-NDH: Unbekannte überfallen Schnellrestaurant - Täter flüchteten

    Nordhausen (ots) - Zu einer versuchten schweren räuberischen Erpressung kam es am Dienstagabend in einem Schnellrestaurant in Nordhausen. Am Alten Tor betraten gegen 22 Uhr zwei dunkel gekleidete und vermummte, männliche Personen das Restaurant und verlangten mit vorgehaltenen waffenähnlichen Gegenständen die Herausgabe von Bargeld. Als der Mitarbeiter dieses ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 15:47

    LPI-NDH: Radfahrer nach Kollision verletzt

    Bad Langensalza (ots) - Zur Kollision eines Autos und eines Radfahrers kam es am Dienstag in der Thamsbrücker Straße gegen 10.25 Uhr. Nach dem Verlassen eines Kreisverkehres kreuzte ein Radfahrer die Fahrbahn vor dem Pkw. Bei dem Zusammenstoß kam der 69-jährige Fahrradfahrer zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der 72-jährige Autofahrer blieb unverletzt und muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren