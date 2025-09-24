LPI-NDH: Radfahrer bei Kollision mit Pkw verletzt

Bad Langensalza (ots) - Zur Kollision eines Autos und eines Radfahrers kam es am Dienstag in der Thamsbrücker Straße gegen 10.25 Uhr. Nach dem Verlassen eines Kreisverkehres kreuzte ein Radfahrer die Fahrbahn vor dem Pkw. Bei dem Zusammenstoß kam der 69-jährige Fahrradfahrer zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der 72-jährige Autofahrer blieb unverletzt und muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ...

