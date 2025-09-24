Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte überfallen Schnellrestaurant - Täter flüchteten

Nordhausen (ots)

Zu einer versuchten schweren räuberischen Erpressung kam es am Dienstagabend in einem Schnellrestaurant in Nordhausen. Am Alten Tor betraten gegen 22 Uhr zwei dunkel gekleidete und vermummte, männliche Personen das Restaurant und verlangten mit vorgehaltenen waffenähnlichen Gegenständen die Herausgabe von Bargeld. Als der Mitarbeiter dieses jedoch verneinte, griffen die Männer auf den Thekenbereich und erbeuteten mehrere Tüten Chips im Wert von weniger als vier Euro.

Beamte des Inspektionsdienstes und der Kriminalpolizei Nordhausen kamen zum Einsatz und fahndeten nach den Tätern. Zeugen, die die Tat oder die flüchtenden Täter beobachtet haben, die Vermutlich in Richtung der Gerhart-Hauptmann-Straße rannten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0249457

