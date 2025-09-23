Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fensterscheibe an Kita beschädigt

Mühlhausen (ots)

Unbekannte beschädigten eine Fensterscheibe an der Kindertagesstätte in der Schadebergstraße. Mit einem Stein wurde die Verglasung eines Gruppenraumes so zum zerbärsten gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen ein. Hinweise zur Tat werden unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegengenommen.

Aktenzeichen: 0248480

