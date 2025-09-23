Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Streit unter Ford-Fahrern eskaliert an Tankstelle

Leinefelde (ots)

An einer Tankstelle in der Berliner Straße kam es am Dienstag gegen 08.30 Uhr zu einer Streitigkeit zwischen zwei Männern - beide waren mit einem Ford vor Ort. Ein 43-Jähriger beabsichtigte mit seinem Fahrzeug das Tankstellengelände zu verlassen. Er konnte dies jedoch aufgrund eines Querstehenden nicht ungehindert vorbeifahren und signalisierte dies dem Blockierer. Daraufhin gipfelte das zunächst beleidigende Gestikulieren in eine handfeste Auseinandersetzung. Im Verlaufe des körperlichen Einwirkens wurde der Geschädigte durch den Täter zudem noch bespuckt. Im Anschluss entfernte sich der aufgebrachte Unbekannte von dem Tankstellengelände. Vor Ort wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld die Tatbestände aufgenommen und Videoaufzeichnungen geprüft, die Hinweise auf den Täter geben. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell